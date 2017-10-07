Молодые северяне примут участие в областном конкурсе «Интеллектуальный марафон»

8 октября в 15.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Фестивальный зал) начнется областной интеллектуально-творческий очно-заочный конкурс «Интеллектуальный марафон».



Дети и молодёжь с ограниченными возможностями здоровья от 7 до 35 лет из Мурманской области представят жюри работы в номинациях «Литературное творчество», «Музыкальное творчество», «Театральное творчество» и «Изобразительное творчество» на тему «Наш дом – планета Земля!».



В рамках конкурса состоится познавательный поединок «Кольский полуостров – земля тайн, загадок и легенд». Северяне решат кроссворды, ребусы, шарады и головоломки, а также ответят на вопросы викторины.



Все участники конкурса будут награждены дипломами и памятными сувенирами. По результатам работы жюри в каждом поединке и возрастной группе будут присуждены дипломы I, II и III степени.



Мероприятие направлено на развитие художественного творчества детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование интереса к познавательной деятельности и художественному творчеству, формирование экологической культуры через творческую деятельность.





/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /