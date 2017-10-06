К финалу приближается праздничная неделя в Мурманске. В субботу - народные гуляния

Елена Сивонен.

Большая спортивная программа. Массовый забег - от Детской театральной школы до памятника Анатолию Бредову. 100 байкеров пройдут сквозным автомотопробегом от Колы до главной площади областного центра. Дошколята по традиции пробегут свои 300 метров. Показательные выступления беговелов. Соревнования по дворовому футболу. Начало мероприятий в 11.00. Место экстрима - Семеновское озеро.

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации г. Мурманска Ирина Андреева: "Семеновское озеро "Домик моржей". Старт заплыва на 101 метр. Кто его знает, может быть, именно вы станете чемпионом?"

На Пяти Углах с 10 утра будет работать детский городок. Веселые горки, спортивные батуты. Основная часть программы стартует с 13 часов. Несколько площадок: шатёр-караоке, мини-квест, фотозона, аттракционы. В 19:00 - праздничный концерт - на главной сцене города.

Представитель комитета по культуре администрации г. Мурманска Александр Богачев: "Будут выступать лучшие творческие силы - как города, так и области. Завершится всё огненным шоу и салютом-фейерверком, который, конечно, нравится всем мурманчанам".



