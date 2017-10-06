В Мурманске состоялась встреча председателя регионального комитета по ветеринарии с журналистами

Андрей Зайцев.

Законопроект, направленный на регулирование численности безнадзорных животных, и его возможные последствия сегодня обсудили журналисты и руководство регионального комитета по ветеринарии. К разговору подключились общественные организации. По информации комитета сегодня в области разработана методика подсчёта бездомных собак с привлечением научных организаций. Данную проблему обозначили многие муниципалитеты. Как одна из мер чернового варианта документа - запрет на кормление четвероногих на территориях предприятий, кстати, действующей во многих регионах страны не первый год. Но в Заполярье взволновалась общественность. И теперь предстоит скрупулёзная законодательная работа.

Председатель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин: "Тут, я думаю, недостаток информации, наша недоработка, конечно, тоже. Дело в чём, не касается данный законопроект, который в принципе отозван и сейчас дорабатывается, мы все моменты сейчас исключили, касающиеся запрета прикорма".







