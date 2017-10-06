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06.10.2017 18:55

Кольский районный суд обрел свой дом. Состоялось торжественное открытие дома провосудия

Елена Сивонен.

Сегодня Кольский районный суд обрел свой дом. Красную ленточку перерезал начальник управления судебного департамента в Мурманской области. Поздравил коллег, напомнив, путь в сегодняшнему событию был не прост. Недострой купили в 2013. Потом проект, реконструкция и оснащение отечественным оборудованием и аппаратурой. Все мероприятия провели в рамках федеральной программы "Развитие судебной системы".
Начальник Управления Судебного департамента в Мурманской области Александр Стрижак: "Празднуем открытие Кольского районного суда Мурманской области. Я поздравляю не только наших сотрудников Кольского района, но и жителей Колы с таким замечательным событием".
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