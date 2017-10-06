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06.10.2017 19:00

Проект по энергосбережению областного минэнерго признан одним из лучших. В Москве в рамках Российской энергетической недели состоялось награждение победителей

Андрей Зайцев.

Проект по энергосбережению областного минэнерго признан одним из лучших. В Москве в рамках Российской энергетической недели состоялось награждение победителей. Среди органов исполнительной власти региональное министерство энергетики удостоено третьего места в номинации "Лучшая комплексная региональная система управления энергосбережением". С другим проектом, также занявшим третье призовое место, знаком каждый мурманчанин: его результат – вечерняя иллюминация на мурманских портовых кранах. Награду получила компания, которая разработала и выполнила подсветку. Ее специалисты занимаются энергоэффективным уличным освещением и уже во многих городах России превратили промышленные сооружения в арт-объекты.
Менеджер по развитию компании-разработчика проекта Дмитрий Сутягин: "Это как вечерние платья для женщин. Мы украшаем дома, здания, объекты. Именно в вечернее время".
Одна из главных тем Российской энергетической недели – зеленая энергетика. Вице-губернатор Евгений Никора, который представляет делегацию области на Международном форуме, рассказал на панельной дискуссии о перспективах возобновляемых источников энергии в регионе. Крупный проект в Мурманской области - строительство ветропарка мощностью более 700 миллионов киловатт часов в год. География ветряных мельниц - участки вдоль дороги от Мурманска до Териберки и Туманного.
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