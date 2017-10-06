Общие границы интересов. В Никеле в визит-центре заповедника "Пасвик" завершились Дни российско-норвежского сотрудничества

Елена Белкина.

Сегодня в Никеле в визит-центре заповедника "Пасвик" завершились Дни российско-норвежского сотрудничества. Проходили они уже в 7-й раз и в них приняли участие более 100 гостей из России, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Международный форум обживает визит-центр заповедника "Пасвик" . Его открытием в январе начался Год экологии в России и за это время центр, созданный на средства "Норникеля", успел стать одной из самых востребованных площадок для экологического просвещения, базой для обсуждения проектов по охране природы.

Директор ФГБУ "Государственный природный заповедник "Пасвик" Владимир Чижов: "У нас каждую неделю приходят школьники, просто люди приходят, массу различных мероприятий проводим, список просто огромный".

В Днях российско-норвежского сотрудничества приняли участие более 100 гостей из стран Баренц-региона. В этом году их символику решили изменить.

Министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова: "Раньше мы показывали пограничные столбы, границы, на наш взгляд, это уже вчерашний день, а сегодня мы говорим о том, что сотрудничество и кооперация - это объединение двух стран".

2017 - время природоохранных юбилеев. 100 лет системе российских заповедников, 25 лет "Пасвику" и столько же сотрудничеству России и Норвегии в области охраны природы. Ему посвящена выставка, рассказывающая о совместных проектах по защите окружающей среды. Мосты сотрудничества наводят и в переносном, и в прямом смысле. 5 лет эффективно действует упрощенный визовый режим.

Генеральный консул Королевства Норвегия в г. Мурманске Эрик Сведал: "Это уникальная система, я бы сказал, хорошо работает и будет продолжаться".

Заместитель председателя Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Наталия Ведищева: "Мы должны дружить, должны общаться, должны быть к друг другу ближе - что вот эти Дни приграничного сотрудничества об этом и говорят".

Успешно выполняется приграничная программа Европейского союза "КолАрктик". Среди 11 новых проектов - 8 связаны с экологией, в 7 из них Мурманская область принимает активное участие.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Самое главное, что я все больше и больше отмечаю то, что наше сотрудничество перестают быть каким- то событием, то есть это становится обычной такой рабочей деятельностью ежедневной".

Особое внимание на форуме - работе градообразующих предприятий, их социальной ответственности, программам модернизации производства, которые по оценкам международных и российских экспертов, помогают внедрять эффективные методы защиты окружающей среды и успешно решать вопросы экологической безопасности

Директор Фонда по поддержке социальных проектов Агентства стратегических инициатив Евгения Шохина: "Когда речь идет о моногородах, ответственность крупных предприятий, которые работают на этих территориях, она очень высока. И надо сказать, что конечно, "Норильский Никель" выполняет свои обязательства по программам социальной ответственности и, конечно, прежде всего, это связано с экологической составляющей, и по программе в ближайшие годы все будет направлено на то,чтобы, действительно, экологическая обстановка улучшалась".

Между состоянием окружающей среды, инвестициями в природозащитные технологии и комфортной жизнью северян в приграничье давно уже поставлен знак равенства.

Сопредседатель-статс-секретарь Экологической палаты России Вадим Петров: "Сегодня предприятия, которые работают в Арктической зоне, реализуют широкомасштабную программу модернизации. Сегодня это достаточно эффективные технологии, которые решают текущие экологические проблемы. Текущие проблемы, которые не могли решить многие годы. Вопросы именно приграничного сотрудничества, определенные аспекты обмена лучшими практиками, вносят существенный вклад в экологическое международное развитие".

Впервые в этом году международный форум принял резолюцию, в которой отмечается положительный опыт сотрудничества и необходимость его дальнейшего расширения. Тема следующего года - инвестиционная привлекательность приграничных регионов.