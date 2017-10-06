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06.10.2017 17:57

Сотрудники исполнительных органов государственной власти Мурманской области прошли обучение проектному управлению

В правительстве Мурманской области состоялось обучение сотрудников исполнительных органов государственной власти региона и подведомственных учреждений по программе «Инструменты управления проектами в государственном секторе». Занятия проводили специалисты Московского городского университета управления Правительства Москвы.

В рамках двухдневного обучения слушатели получили представление о современной методологии проектного управления, ознакомились с опытом успешной реализации проектов в государственном секторе. В ходе выполнения практических кейсов команды участников обрели навыки разработки ключевых проектных документов, инициирования проектов, календарного планирования, бюджетирования проектов и управления проектными рисками.

Полученные знания будут способствовать развитию компетенций участников уже действующих в исполнительных органах госвласти Мурманской области команд проектов, а сформированный резерв специалистов, имеющих необходимые знания, позволит запускать новые проекты и применять полученные знания при решении поставленных задач.


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