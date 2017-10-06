В Мурманской области продолжается работа по восстановлению популяции атлантического лосося

В октябре Мурманский филиал «Главрыбвода» начал работу по получению икры и молок от производителей атлантического лосося умбской популяции.



Отсадка особей семги, зашедших на нерест в реку Умба, производилась в конце июля. На протяжении всего периода, необходимого для созревания икры и молок, рыба находилась под наблюдением специалистов-ихтиопатологов Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных и рыбоводов ФГБУ «Главрыбвод». Перед запланированным отбором было проведено ихтиопатологическое исследование производителей с целью подтверждения их здоровья.



Всего получено 102,4 тыс. штук оплодотворенной икры, которая была заложена на инкубацию в условиях Кандалакшского экспериментального лососевого завода. Эта работа будет вестись до первой декады ноября.



После получения от производителей икры и молок рыба выпущена в естественную среду обитания.



Выпуск молоди лосося полученной из этой икры будет производиться в 2019 году.





/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /



