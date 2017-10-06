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06.10.2017 17:59

Генеральный менеджер международного экологического объединения «Беллона» Нильс Бёмер: Мы приветствуем планы Правительства Мурманской области по развитию возобновляемой энергетики

Заместитель губернатора Евгений Никора провел рабочую встречу с представителями международного экологического объединения «Беллона». Темой стали проекты по созданию в регионе «зеленых источников», в том числе – ветропарков, а также перспективы развития инфраструктуры для электромобилей и экологические вопросы, связанные с промышленным производством.

«Беллона» приветствует планы Правительства Мурманской области по развитию возобновляемой энергетики в регионе. Мы рады возможности вести открытый диалог с региональной властью, сотрудничать в сфере продвижения современных технологий, в том числе в области развития инфраструктуры для электромобилей, а также совместно решать экологические проблемы», - подчеркнул генеральный менеджер международного экологического объединения «Беллона» Нильс Бёмер.


/ Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области /
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