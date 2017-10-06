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06.10.2017 16:22

Мужчина, обвиняемый в совершении преступления против жизни и здоровья своей сожительницы, предстанет перед судом

Следственным отделом по городу Мончегорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Мончегорска Мурманской области, 1981 года рождения. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Следствием установлено, что с 14 на 15 сентября 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по месту жительства, на почве ревности к сожительнице, 1972 года рождения, нанес ей один режущий удар в область шеи клинком ножа хозяйственно-бытового назначения, причинив тем самым резаную рану шеи.

Спустя некоторое время, мужчина самостоятельно вызвал бригаду скорой медицинской помощи, сообщив врачам о случившемся. На стадии предварительного следствия обвиняемый свою вину признал в полном объеме, способствовал расследованию преступления.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/
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