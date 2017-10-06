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06.10.2017 16:18

Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

Капсула времени. К 101-му дню рождения Мурманск получил привет    из 1967 года. За полвека изменилась жизнь, идеологические маяки, неизменной осталась любовь мурманчан к своему городу.  Любовь с интересом. О пользе рукопожатия через границы. В Никеле в 7-й раз прошли Дни российского - норвежского приграничного сотрудничества.  Ремонт культурного наследия. Гладко не все и не везде. Почему леса есть, а строителями не пахнет. Фонд капитального ремонта проверяет жалобы жителей областного центра. И будут ли фасады и кровли  закончены в срок. Эти и другие темы в программе "События недели". Смотрите передачу в воскресенье в 8.45 на канале "Россия 1".
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