Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

Капсула времени. К 101-му дню рождения Мурманск получил привет из 1967 года. За полвека изменилась жизнь, идеологические маяки, неизменной осталась любовь мурманчан к своему городу. Любовь с интересом. О пользе рукопожатия через границы. В Никеле в 7-й раз прошли Дни российского - норвежского приграничного сотрудничества. Ремонт культурного наследия. Гладко не все и не везде. Почему леса есть, а строителями не пахнет. Фонд капитального ремонта проверяет жалобы жителей областного центра. И будут ли фасады и кровли закончены в срок. Эти и другие темы в программе "События недели". Смотрите передачу в воскресенье в 8.45 на канале "Россия 1".