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09.10.2017 10:20

Будущие мамы смогут пройти вакцинацию против сезонного гриппа в женских консультациях города Мурманска

В женских консультациях города Мурманска с 5 октября по 4 ноября с 12 до 15 часов проходит вакцинация беременных женщин против сезонного гриппа по следующему графику:

19 и 26 октября – в женской консультации № 3, Кольский проспект, 143;

11, 18 и 25 октября – в женской консультации № 2, улица Лобова, 8;

17, 24 и 31 октября – в женской консультации № 1, улица Ломоносова, 8;

12, 26 октября и 2 ноября – в женской консультации № 1, улица Карла Маркса, 9.

Данная мера позволит исключить контакт будущих мам с больными пациентами в поликлиниках.
 
Вопросы, касающиеся вакцинации против сезонного гриппа, можно задавать специалистам Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи по следующим телефонам:

45-49-44 – Елена Борисовна Шемякина, эпидемиолог;

45-17-78 – Ирина Владимировна Андрущенко, заведующая женской консультацией № 1;

22-87-93 – Наталья Владимировна Злобина, заведующая женской консультацией № 2;

53-66-79 – Лариса Витальевна Пуговкина, заведующая женской консультацией № 3.

Во всех женских консультациях Мурманской области организовано консультирование беременных женщин перед проведением вакцинации против сезонного гриппа. Ответственными за данную работу являются заведующие женскими консультациями.


/ Министерство здравоохранения Мурманской области /
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