Будущие мамы смогут пройти вакцинацию против сезонного гриппа в женских консультациях города Мурманска

В женских консультациях города Мурманска с 5 октября по 4 ноября с 12 до 15 часов проходит вакцинация беременных женщин против сезонного гриппа по следующему графику:



19 и 26 октября – в женской консультации № 3, Кольский проспект, 143;



11, 18 и 25 октября – в женской консультации № 2, улица Лобова, 8;



17, 24 и 31 октября – в женской консультации № 1, улица Ломоносова, 8;



12, 26 октября и 2 ноября – в женской консультации № 1, улица Карла Маркса, 9.



Данная мера позволит исключить контакт будущих мам с больными пациентами в поликлиниках.



Вопросы, касающиеся вакцинации против сезонного гриппа, можно задавать специалистам Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи по следующим телефонам:



45-49-44 – Елена Борисовна Шемякина, эпидемиолог;



45-17-78 – Ирина Владимировна Андрущенко, заведующая женской консультацией № 1;



22-87-93 – Наталья Владимировна Злобина, заведующая женской консультацией № 2;



53-66-79 – Лариса Витальевна Пуговкина, заведующая женской консультацией № 3.



Во всех женских консультациях Мурманской области организовано консультирование беременных женщин перед проведением вакцинации против сезонного гриппа. Ответственными за данную работу являются заведующие женскими консультациями.





/ Министерство здравоохранения Мурманской области /



