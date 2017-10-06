Мурманские портовики посетили производственные объекты одной из крупнейших машиностроительных компаний в мире с целью изучения опыта эксплуатации и обслуживания перегрузочной техники

Поездка в Германию проходила с 13 по 16 сентября. В состав делегации ПАО «ММТП» вошли инженер отдела механизации Евгений Гурзо, докер-механизатор УКБ №30 грузового района № 1 Олег Бабурин, докер-механизатор УКБ №2 грузового района № 2 Сергей Родин, слесари по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин БТО №11 Сергей Лобазов и Сергей Спирыденок.



Портовики прилетели в мюнхенский аэропорт имени Франца-Йозефа Штрауса, а затем переехали в город Штраубинг, где располагается один из главных заводов «SENNEBOGEN», выпускающий технику для большой механизации. Делегация ПАО «ММТП» осмотрела производственные мощности предприятия: склад запчастей, площадки по изготовлению металлоконструкций и сборке машин, цех по покраске, а также побывала на испытательном полигоне, где портовикам наглядно продемонстрировали весь функционал новейшей техники.



«Впечатления невероятные. Специфика производства предусматривает минимальное применение ручного труда. Сотрудники предприятия выполняют все операции очень эффективно и исключительно в рамках строгих правил техники безопасности. Лучше один раз увидеть подобное, чем десять раз услышать!» - рассказывает инженер отдела механизации ПАО «ММТП» Евгений Гурзо.



А еще в Штраубинге у работников Мурманского морского торгового порта была уникальная возможность задать вопросы об особенностях эксплуатации техники и о планах модернизации существующих моделей самому главе компании Эрику Сеннебогену, сыну отца-основателя машиностроительного гиганта.



Позже портовики отправились на завод малой механизации в город Ваккерсдорф, где познакомились с уникальной техникой, выполненной на заказ, и побывали в учебном центре академии «SENNEBOGEN».



В рамках культурной программы мурманчане вместе с немецкими коллегами посетили древний город Регенсбург, посмотрели на знаменитые готические соборы, побывали в музеях.



«Приехал с большим багажом знаний. Наблюдая за созданием такой сложной техники, лучше понимаешь ее устройство и возможности. Также удалось по-новому взглянуть на организацию рабочего места. В Германии придерживаются направления «бережливого производства» и я считаю, что это нам необходимо перенять у немецких коллег», - поделился своими впечатлениями Олег Бабурин, докер-механизатор грузового района № 1.



В ПАО «ММТП» в настоящее время эксплуатируются 6 единиц перегрузочной техники производства компании «SENNEBOGEN». Недавно в порт были доставлены еще два новых манипулятора SENNEBOGEN 850М на колесном шасси. Завершается процесс их сборки и уже в ближайшие дни новая техника приступит к работе. До конца 2017 года ожидается поставка еще двух самых больших в своем классе гидравлических манипуляторов SENNEBOGEN 875Е на гусеничном портале. Так что поездка портовиков в компанию «SENNEBOGEN» была очень полезной и своевременной.



Ознакомительные командировки портовиков на предприятия, являющиеся партнерами ПАО «ММТП», будут продолжены. В дирекции по персоналу порта разработана целая программа по изучению лучших отечественных и мировых практик. Важно максимально эффективно использовать полученные знания и навыки, сознательно стремиться применить опыт коллег на практике здесь, на родном предприятии - в Мурманском морском торговом порту.



/Мурманский Морской Торговый Порт/