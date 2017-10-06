На строительной площадке экотехнопарка в Мурманской области завершились работы по установке и монтажу оборудования сортировочной линии

Производственная линия включает «разрыватель мусорных пакетов» немецкой компании Matthiessen, сортировочную конвейерную линию фирмы Экомашгрупп, стационарный пресс-компактор Hussman и пресс Presto. На начальном этапе обработки, поступающие твердые коммунальные отходы освобождаются от упаковки. При этом их не измельчают, что существенно облегчает дальнейшую обработку ТКО. После сортировки на конвейере, фракции, не подлежащие утилизации, уплотняются в пресс-компакторе и отправляются на хранение в специально подготовленные «карты». Остальные ТКО проходят дальнейшую переработку. Испытания оборудования начнутся 9 октября.

Общая мощность экотехнопарка - 250 тысяч тонн ТКО в год. Экотехнопарк будет работать в комплексе с целой сетью с мусороперегрузочных станций, расположенных в городах и районах Мурманской области. Проект по созданию современной системы обращения с отходами на территории всего Кольского полуострова включён в федеральный план мероприятий «Года экологии» в Российской Федерации и реализуется в рамках концессионного соглашения между правительством Мурманской области и АО «Управление отходами». Инвестиции в проект составляют не менее 1,25 млрд рублей.





/АО "Управление отходами"/



