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09.10.2017 10:40

В Мурманской области состоится областной слет юных инспекторов движения

27 октября 2017 года в 10.00 на базе ГОБОУ Минькинская КШИ состоится областной слет юных инспекторов движения.

Целью слета является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание законопослушных участников дорожного движения, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.

К участию в слете приглашаются команды ЮИД образовательных организаций Мурманской области в возрасте 11-14 лет.

В рамках слета предусмотрены конкурсные мероприятия «Мы – не нарушаем!» и диалоговые площадки «Знаю сам, научу другого». Участники посостязаются в знании ПДД, приняв участие в викторине «Знатоки правил дорожного движения», а также в велоэстафете на школьной автоплощадке.

Показательные выступления агитбригад по ПДД, где примут участие победители и призеры регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо», помогут участникам движения ЮИД по-новому взглянуть на свою просветительскую деятельность.

Особенностью слета станет моделирование практического дежурства отряда ЮИД: участники слета ЮИД выступят перед обучающимися начальной школы пос. Минькино.

По итогам слета командам будут вручены информационно-методические материалы для использования в практической деятельности отрядов ЮИД.

/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/
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