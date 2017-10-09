В Мурманской области состоится областной слет юных инспекторов движения

27 октября 2017 года в 10.00 на базе ГОБОУ Минькинская КШИ состоится областной слет юных инспекторов движения.



Целью слета является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание законопослушных участников дорожного движения, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.



К участию в слете приглашаются команды ЮИД образовательных организаций Мурманской области в возрасте 11-14 лет.



В рамках слета предусмотрены конкурсные мероприятия «Мы – не нарушаем!» и диалоговые площадки «Знаю сам, научу другого». Участники посостязаются в знании ПДД, приняв участие в викторине «Знатоки правил дорожного движения», а также в велоэстафете на школьной автоплощадке.



Показательные выступления агитбригад по ПДД, где примут участие победители и призеры регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо», помогут участникам движения ЮИД по-новому взглянуть на свою просветительскую деятельность.



Особенностью слета станет моделирование практического дежурства отряда ЮИД: участники слета ЮИД выступят перед обучающимися начальной школы пос. Минькино.



По итогам слета командам будут вручены информационно-методические материалы для использования в практической деятельности отрядов ЮИД.



/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/