Губернатор Марина Ковтун выразила соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП во Владимирской области

Губернатор Марина Ковтун выразила глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП во Владимирской области. В телеграмме главы региона, направленной на имя губернатора Владимирской области Светланы Орловой, говорится, что весть о трагедии на железнодорожном переезде, унесшей жизни множества людей, горечью и болью отозвалась в сердцах северян.



«Труднее всего осознать, что среди жертв катастрофы есть дети. Мы скорбим вместе с родными и близкими погибших. Прошу передать им пожелание терпения и мужества в этот тяжелый час, а всем пострадавшим – скорейшего выздоровления», – также говорится в телеграмме.





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