Мини-выставка «10-й сталинский удар» в областном краеведческом музее

Мурманском областном краеведческом музее начала работу мини-выставка «10-й сталинский удар», посвященная началу Петсамо-Киркенесской стратегической наступательной операции 1944 года – единственной в истории Великой Отечественной войны, проведенной в условиях Крайнего Севера.



7 октября 1944 года части 14-й армии, Северного флота при поддержке 7-й воздушной армии начали Петсамо-Киркенесскую наступательную операцию – «Десятый сталинский удар», имевшую целью полное изгнание немецко-фашистских захватчиков из Советского Заполярья. Главный удар наносился левым флангом 14-й армии в направлении на Луостари и Петсамо.



В ходе Петсамо-Киркенесской операции территория Советского Заполярья была полностью очищена от немецко-фашистских захватчиков. 22 октября 1944 года в целях завершения разгрома противника советские войска перешли норвежскую границу и начали освобождение Северной Норвегии. В честь побед советских воинов, освобождавших Заполярье, в столице нашей Родины Москве четырежды гремели залпы салютов. Героическая оборона Заполярья, самоотверженность тружеников Мурманской области сковали в Арктике значительные силы противника, обеспечили бесперебойную работу стратегических морских и сухопутных коммуникаций на Севере страны, регулярное поступление военных грузов от наших союзников по антигитлеровской коалиции.



На выставке представлены фотографии, фронтовые письма, открытки, выпуски газеты «Часовой Севера», выпускавшиеся период проведения операции.



Выставка будет работать до 7 ноября.



/Мурманский областной краеведческий музей/



