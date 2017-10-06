В театре кукол премьера. В субботу маленькие мурманчане увидят спектакль "Маленькая дочь Солнца"

Анастасия Русинова.

Он поставлен по мотивам саамской сказки. Пробный показ для ребят мурманского детского сада. Смех и аплодисменты - доказательство успешного старта. Спектакль - это еще и режиссерский дебют актрисы театра кукол Екатерины Ефремовой. Говорит, во время работы над сюжетом полностью погрузились в увлекательный и многообразный мир северных сказаний и легенд. Самое интересное - теперь на сцене.

Актриса Мурманского областного театра кукол, режиссер спектакля Екатерина Ефремова: "Сказку мы нашли неожиданную, редкую, сказка очень трепетная - о семье, о поддержке, о любви, о том, что жена всегда идет за мужем и поддерживает его любые движения. Такой простой земной мир, и конечно, в такой семье, полной любви, рождается необычный солнечный ребенок. Вот про это наша история".

Спектакль поставлен на средства президентского гранта, который областной театр кукол выиграл в прошлом году. Один миллион рублей направлен на реализацию проекта "Саамские сказки детям Севера". Премьера спектакля 7 октября в 12 часов и в 14.30. А уже на следующей неделе актеры отправляются на гастроли. "Маленькую дочь солнца" покажут в Ловозере, Ревде, Краснощелье, Ёнском, Териберке и Туманном.