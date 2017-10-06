Время отчитаться. В Заполярье стартовала кампания по уплате налогов

Павел Кондратьев.

В Мурманской области стартовала кампания по уплате налогов за прошлый год. До первого декабря северянам необходимо сделать обязательные взносы за право владением машинами, квартирами, земельными участками и другим имуществом. Налоговая инспекция напоминает об этом через личный кабинет на сайте ведомства или по почте. Первые получатели квитанций уже делают платежи.

Заместитель начальника ИФНС по г. Мурманску Юрий Пода: "Уже к нам обращаются отдельные категории налогоплательщиков с жалобами, что они заплатили налоги в предыдущие года но в новых уведомлениях написано, что они не уплачены. Хотелось бы призвать плательщиков не нервничать и обращаться в налоговые органы, которые сделают перерасчет с учетом сложившейся ситуации".

Обращаться в инспекцию необходимо и в том случае если уведомление не придет по почте до 1 ноября. Пока они доставлены не всем, но беспокоится до названной даты не стоит. Всего в этом году заплатить имущественные налоги должны будут 140 тысяч горожан.