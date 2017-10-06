Сотрудники Росгвардии Мурманской области приняли участие в соревнованиях по стрельбе из боевого оружия

Владимир Волков.

Они приурочены к дню образования ОМОНа в системе МВД России. Всего - 2 этапа. На первом, выполнялась скоростная стрельба по неподвижной мишени с дистанции 25 метров из пистолета. По условиям соревнования на подготовку, давалась минута. На выполнение стрельбы — 30 секунд, и не менее 10 зачетных выстрелов. С задачей бойцы Росгвардии справились на "отлично", и перешли ко второму этапу — стрельбе из автомата Калашникова. По сумме набранных очков жюри определило лидеров.

Сотрудник Росгвардии Мурманской области: "Сложно удержать оружие, особенно при боковом ветре. Стрельба производится лежа, с колена, стоя — три положения. В данном случае направлено не только на спортивные состязания, но и на оттачивание боевых навыков у сотрудников".