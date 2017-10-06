Язык искусства и науки во имя дружбы во всем мире. Северяне отправилась на международный фестиваль молодёжи и студентов

Владимир Костров.

Инструктаж и последние напутствия перед поездкой. Команда северян отправилась в Сочи на международный фестиваль молодёжи и студентов. Мурманскую область представят 45 участников. Главный критерий отбора кандидатов - заметные достижения в какой-либо сфере. Ключевой этап - очное собеседование с экспертами по нескольким направлениям: наука, искусство, журналистика, спорт, общественная деятельность, экология и здоровье. Миссия фестиваля, на который соберутся 20 тысяч участников из 180 стран, показать, что Россия является открытой дружественной страной, а язык искусства и науки поможет сберечь мир во всём мире. С

Начальник отдела по делам молодёжи министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Алексей Писарев: "У нас даже есть задача: за нами закрепили делегации двух стран, которые будут нашими подопечными. Одна из стран для нас очень понятная и знакомая - это Швеция. А вторая экзотичная, потому что это Гватемала".

В Сочи также отправятся 37 волонтёров. У них свой фронт работы - помогать организаторам во всем, сопровождать делегации, быть готовыми включиться в решение экстренных проблем.

Волонтёр Анастасия Журба: "Чувство приятного волнения, потому что это событие очень масштабное, всемирное, и это возлагает на тебя некоторую ответственность. Ведь я еду как волонтёр, я должна помогать людям".





