Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
06.10.2017 13:55

Язык искусства и науки во имя дружбы во всем мире. Северяне отправилась на международный фестиваль молодёжи и студентов

Владимир Костров.

Инструктаж и последние напутствия перед поездкой. Команда северян отправилась в Сочи на международный фестиваль молодёжи и студентов. Мурманскую область представят 45 участников. Главный критерий отбора кандидатов - заметные достижения в какой-либо сфере. Ключевой этап - очное собеседование с экспертами по нескольким направлениям: наука, искусство, журналистика, спорт, общественная деятельность, экология и здоровье. Миссия фестиваля, на который соберутся 20 тысяч участников из 180 стран, показать, что Россия является открытой дружественной страной, а язык искусства и науки поможет сберечь мир во всём мире. С
Начальник отдела по делам молодёжи министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Алексей Писарев: "У нас даже есть задача: за нами закрепили делегации двух стран, которые будут нашими подопечными. Одна из стран для нас очень понятная и знакомая - это Швеция. А вторая экзотичная, потому что это Гватемала".
В Сочи также отправятся 37 волонтёров. У них свой фронт работы - помогать организаторам во всем, сопровождать делегации, быть готовыми включиться в решение экстренных проблем.
Волонтёр Анастасия Журба: "Чувство приятного волнения, потому что это событие очень масштабное, всемирное, и это возлагает на тебя некоторую ответственность. Ведь я еду как волонтёр, я должна помогать людям".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.58
Евро = 67.78
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.