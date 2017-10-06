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06.10.2017 13:50

В МАГУ провели первую встречу членов попечительского совета

Анастасия Русинова.

Какие профессиональные кадры может и должен готовить опорный вуз для предприятий региона? Сегодня в стенах Мурманского арктического госуниверситета - первая встреча членов попечительского совета. Обсуждались перспективы сотрудничества МАГУ с бизнесом и властью всех уровней. Участники встречи - представители правительства области, заинтересованных муниципалитетов и руководители крупных корпораций.
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк: "Участие региона, участие работодателей в создании и развитии опорного государственного арктического университета позволит создать образовательную среду, которая, с одной стороны, будет привлекательна для студентов. С другой стороны, мы очень надеемся, что она станет центром подготовки высококвалифицированных кадров, для всех отраслей экономики региона".
Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Самое главное, что это решение наших кадровых вопросов, для всех наших учреждений независимо от профиля. Это очень важно".
Что нужно для подготовки кадров - еще один вопрос встречи. Разработаны и готовы к старту проекты, направленные на развитие и освоение богатств Арктического региона. Они затрагивают целый комплекс технических и экономических решений, которые позволят вывести подготовку специалистов на качественно новый уровень.
Ректор МАГУ Андрей Сергеев: "В одном проекте будет создание арктического ресурсного кадрового центра, а он уже создается. Например такими инструментами являются научно-исследовательские лаборатории, их создание, новых высокоточных, высококлассных лабораторий с самым передовым оборудованием".
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