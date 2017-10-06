Внеплановая проверка. Ход работ на домах культурного наследия проверил руководитель регионального Фонда капремонта

Елена Сивонен.

Внеплановая проверка по жалобам населения. Инспекцию провел руководитель регионального Фонда капремонта Александр Емельянцев. В центре внимания - объекты культурного наследия. Со слов жителей, зима на пороге, а подрядчики бездействуют.

Много жалоб - конкретно из этого дома. Пишут о том, что леса есть, а строителей нет. И вот объяснение. Работа, которую жители не видят, - под самой крышей. Сегодня чердак - чистый, хотя было 300 кубометров мусора. Уже восстановленные - вентиляционные шахты и кирпичная кладка.

Прораб Роман Машковский : "Произведена пароизоляция, утепление, каркас, шифер. Объем не маленький выполнен. Сейчас ожидаем материалы на кровлю и займемся уже перекрытием самой кровли".

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Александр Емельянцев: "В Новый год этот дом уйдет с новой крышей".

Руководитель Фонда кивает, - гладко не всё и не везде. Вместо металлочерепицы - фальцевая кровля. Другого, чем на соседних домах, цвета. И главный вопрос - по торцевой стене. Кто-то - когда-то - прямо не пену установил газобетонные блоки. Вопреки всем нормам и правилам. Теперь решение за проектировщиком.

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Александр Емельянцев: "Опасности для ограждающей конструкции, как стены, это не представляет, но это задержка в производстве ремонтных работ".

Сегодня строительные конструкции на многих домах центрального проспекта. Работы почти везде - схожие: кровля и фасад. Делать одновременно и то, и то - нельзя - техника безопасности. По крыше - быстрее всего - на Ленина, 94. Она без малого - на половину - в разобранном состоянии.

Технический директор подрядной организации Альберт Амиров: "Сейчас идут работы по подготовке самих скатов кровли к установке финишного покрытия".

Сразу три дома - тоже на проспекте Ленина - с почти готовыми фасадами. Их отштукатурили. Привели в порядок декоративные элементы. В остатке балконы и подкарнизные тяги. Но это уже мелочь. Покраска - на следующей неделе. Пока только со стороны двора.

Технический директор подрядной организации Альберт Амиров: "Это цвета, которые были согласованы по проекту в начале работ, не устроили они дополнительный контроль. Поэтому окончательные цвета будут выглядеть вот таким образом".

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Александр Емельянцев: "Я не совсем с этим согласен, но, к сожалению, не мое решение, мы опять переходим к темной цветовой гамме".

Работы по обновлению домов - в ритме и самое главное - в графике. Их продолжат до первых минусовых температур. Делать надо - чем быстрее, тем лучше, но не в ущерб качеству.

На сегодня в работе 23 объекта культурного наследия. Подготовительный этап на каждом из них завершат к концу года. Ну, а уже в следующем будут наводить лоск. Сдача домов летом, крайний срок - осенью 2018.