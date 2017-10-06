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06.10.2017 13:35

Жителей Мурманска и Мурманской области приглашают в Центральный банк Российской Федерации

В субботу, 14 октября 2017 года Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации приглашает мурманчан и жителей области на День открытых дверей.

«В этот день наши гости смогут прослушать лекции об истории Банка России на Мурмане, о преимуществах национальной платежной карты «Мир», а также научиться отличать подлинные банкноты от фальшивых. Участники лекций посетят и наш музей», - рассказал управляющий Отделением Мурманск Андрей Климов.

Записаться на лекцию можно в рабочие дни с 9.00 до 16.30 по телефону (8152) 680-273 до 12 октября.

Кроме того, посетители смогут примерить экипировку инкассатора и посидеть за рулем инкассаторского автомобиля, а также принять участие в конкурсах и викторинах, сделать фото на память.

Площадка будет работать 14 октября с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Профсоюзов, 11.

В день мероприятия для прохода в здание обязательно будет нужен паспорт.

День открытых дверей Банка России – всероссийское мероприятие, проходящее во всех территориальных учреждениях банка. Его цель – повысить информированность россиян о роли Центрального банка Российской Федерации в обеспечении стабильности финансового сектора и экономики страны в целом.

Отделение по Мурманской области
Северо-Западного главного управления
Центрального банка Российской Федерации

Т: (8152) 680-273
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