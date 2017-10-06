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06.10.2017 13:40

Серию рабочих встреч с депутатами Госдумы глава региона продолжила с Алексеем Веллером

Андрей Зайцев.

Сегодня серию рабочих встреч с депутатами Госдумы губернатор Марина Ковтун продолжила с Алексеем Веллером. В ходе беседы обсуждались вопросы медицины и ЖКХ. Глава региона обратила особое внимание на реализацию программы "Арктический доктор". В регионе острая нехватка специалистов. Для привлечения врачей, по аналогии с программой "Земский доктор", необходимы серьезные финансовые и жилищные гарантии.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Одно отличие. Мы предполагаем общую сумму выплат врачам, которые приехали работать в Арктику в размере 2-х миллионов рублей. При условии, если они будут заключать договора сроком минимум 5 лет. И первый миллион по приезду, второй миллион выплачивать по истечении 5 лет".
Предложение необходимо поддержать на федеральном уровне. Необходимо предварительно обсудить, возможно что-то доработать. На площадке Госдумы это сделать будет и проще, и эффективнее. С чем согласился парламентарий. Второй вопрос - продолжение реализации действующей программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья.
Депутат Государственной Думы РФ (фракция "Единая Россия") Алексей Веллер: "Здесь я в гуще событий. Неоднократно уже на уровне Госдумы в различных форматах этот вопрос по мере возможности поднимаю".
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