Губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Алексеем Веллером

В рамках серии рабочих встреч с депутатами Государственной Думы, которые проводят свои региональные недели в Мурманской области, сегодня губернатор Марина Ковтун встретилась с Алексеем Веллером.

«У меня есть к Вам поручения как к депутату Государственной Думы. Я просила бы Вас и Ваших коллег проработать нашу инициативу – реализацию программы «Арктический доктор». По аналогии с программой «Земский доктор» она направлена на поддержку врачей, переезжающих работать на Север. Мы предлагаем поэтапно выплачивать арктическим специалистам компенсацию в размере 2 млн рублей. При этом обязательным условием должно быть заключение врачами договора на работу на арктической территории сроком минимум на пять лет. Субъект готов взять на себя часть расходов на реализацию программы», – отметила Марина Ковтун в ходе встречи.

Еще одно поручение главы региона связано с необходимостью продолжения программы переселения граждан из аварийного жилья.

«За годы работы с Фондом ЖКХ мы переселили почти 4 тысячи северян в новые, комфортные, благоустроенные дома. Всего было построено 47 новых домов. Однако остаётся нерешённой судьба жилфонда, признанного аварийным после 1 января 2012 года. И здесь я рассчитываю на Вашу активную работу. Важно чётко понимать источники финансирования расселения таких домов, механизмы участия регионов в соответствующих проектах», – сказала Марина Ковтун.

Алексей Веллер отметил, что проблема расселения аварийного фонда – одна из основных в его повседневной рабочей повестке, а также пообещал погрузиться в аспекты программы «Арктический доктор».



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