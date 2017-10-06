Делегация Мурманской области принимает участие в экспертной сессии Агентства стратегических инициатив

Делегация Мурманской области во главе с заместителем губернатора Григорием Стратием принимает участие в экспертной сессии по рассмотрению промежуточных результатов апробации Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Организатором мероприятия выступает Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

В ходе сессии будут подведены первые итоги внедрения стандарта, участники мероприятия смогут обменяться самыми эффективными федеральными и региональными практиками.