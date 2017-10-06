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06.10.2017 12:00

Ассоциация юристов РФ и уполномоченный по правам человека в Мурманской области подписали соглашение о взаимодействии

Андрей Зайцев.

Работа по защите прав и свобод граждан на территории Мурманской области. Именно эта цель главная в соглашениях между различными организациями, структурами и региональным аппаратом по правам человека. Появился ещё один такой документ. Новым партнёром стало мурманское отделение "Ассоциации юристов России". Данное соглашение для Аппарата уполномоченного юбилейное - 20-е, подписанное за последние 4 года. В основе - взаимные интересы, общие цели и задачи.
Уполномоченный по правам человека в Мурманской области Александр Патрикеев: "Целевая установка этого соглашения заключается в том, чтобы в совместной работе можно было получить более продуктивные экспертные заключения по отдельным сложным вопросам, которые приходится рассматривать уполномоченному по правам человека в Мурманской области".
Председатель исполнительного комитета мурманского регионального отделения общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" Алексей Кузьмин: "Усилить и активизировать совместные мероприятия, их проведение. Дальше в ассоциации у нас несколько сотен юристов квалифицированных по любым направлениям деятельности. Я думаю, что это будет в немалой степени полезно".
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