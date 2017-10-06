О планах осеннего призыва журналистам рассказали на пресс-конференции в областном военкомате

Елена Сивонен.

Всего в войска направят 4 тысячи новобранцев из четырех субъектов страны. Больше 700 человек - из нашего региона. Служить будут, в основном, в подразделениях сухопутных береговых войск, противовоздушной обороны и авиации. ПВО и авиационно-технические есть на архипелаге Новая земля. На остальные арктические острова для прохождения службы срочников не возьмут. Контрактный способ комплектования также у подводников. Переходят на контракт и надводные силы.

Начальник организационно-мобилизационного управления штаба СФ Владимир Кондратов: "Но у срочника, который освоил свою специальность, всегда есть возможность заявить о своем желании пойти по контракту, заключить его либо в период прохождения военной службы в части, где он служил, либо после увольнения в запас через пункт отбора на контракт, который развернут у нас при областном военном комиссариате. Еще существует пункт отбора на контракт - в Кандалакше".

В приоритете сегодня 200-я мотострелковая бригада, 61-я бригада морской пехоты и 80-я арктическая мотострелковая бригада в Алакуртти. В этом году подразделение проводило мероприятия боевой подготовки на мысе Челюскин, на островах архипелага Северная Земля, на острове Котельный, то есть практически на всем протяжении трассы Севморпути. Отработали на отлично. Более 700 новобранцев, 33% служить будут за пределами региона - в Воркуте, Плесецке, Краснодаре, Арзамасе и Калининграде. Остальные 77% - в Мурманской области. Это почти на 20% больше, чем во время весеннего призыва.

Военный комиссар Мурманской области Владимир Соловей: "СФ заинтересован в том, чтобы корабли и части СФ комплектовались теми людьми, которые заблаговременно знают, что такое Мурманская земля, привыкли к нашим температурам, холодам. Естественно, те люди, которые отслужили в частях СФ, по большей части пойдут на контрактную службу или останутся в этих же частях".