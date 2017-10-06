Живопись, графика, фотоработы. В арт-галерее "Отпечаток" МАГУ открылась выставка творческих работ молодежи "Город в моем сердце"

Илья Комлев.

В арт-галерее "Отпечаток" Мурманского арктического государственного университета открылась выставка творческих работ молодежи "Город в моем сердце". Живопись, графика, фотоработы, выполненные с применением традиционной техники и "в цифре". Разные сюжеты и жанры. Разный возраст участников. Среди них - ученики художественных школ, студенты колледжа искусств, университета. Объединяет работы общая тема — Мурманск. Экспозицию открыли к дню рождения областного центра. Мастер-класс провел заслуженный художник России Виталий Бубенцов. Выставка - часть большой работы вуза, призванной теснее связать университет с жизнью региона.

Декан факультета искусств и сервиса МАГУ Татьяна Шутова: "Арт-галерея "Отпечаток" у нас уже функционирует давно, но сейчас она работает в новом качестве. Она открыта для всех, кто хочет показать, проявить себя и показать нашему городу, всем, кто заинтересован в творчестве и искусстве".