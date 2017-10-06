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06.10.2017 18:10

13 октября в отделе судебных приставов Ковдорского района состоится личный прием граждан руководителя УФССП по Мурманской области

13.10.2017 с 10:00 до 12:00 в отделе судебных приставов Ковдорского района состоится личный прием граждан руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области — главного судебного пристава Мурманской области Ларина В.А. 

(по адресу г. Ковдор, ул. Кошица, д. 2А, тел. 8 (81535) 7-23-48);

13.10.2017 с 15:00 до 17:00 в отделе судебных приставов г. Мончегорска  состоится личный прием граждан руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области — главного судебного пристава Мурманской области Ларина В.А. 
(по адресу г. Мончегорск, ул. Металлургов, д. 4, тел. 8 (81536) 3-01-50).

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области
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