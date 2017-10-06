В Нарьян-Маре состоится фестиваль «Аргиш надежды» («Енава мюд»)

С 7 по 8 октября в городе Нарьян-Маре состоится Межрегиональный фестиваль народного творчества «Аргиш надежды» («Енава мюд»).

Фестиваль проводится в рамках Года экологии в России и Года добра в Ненецком автономном округе с целью сохранения и развития самобытной национальной культуры, историко-культурного наследия народов, проживающих в регионах, входящих в Арктическую зону.

В мероприятии примут участие самодеятельные и профессиональные творческие коллективы, исполнители, выступающие в различных жанрах сценического искусства.

Мурманскую область на фестивале представит мастер национальных ремесел, носительница и пропагандист саамской культуры, яркая и самобытная исполнительница саамских песен Марина Гринчук.

В рамках праздника запланирована концертная программа, творческие лаборатории, мастер-классы, круглый стол и показ народного костюма «Северная красота».

Учредителем фестиваля является Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, организатором выступает Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области