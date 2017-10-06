Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
06.10.2017 17:30

В Нарьян-Маре состоится фестиваль «Аргиш надежды» («Енава мюд»)

С 7 по 8 октября в городе Нарьян-Маре состоится Межрегиональный фестиваль народного творчества «Аргиш надежды» («Енава мюд»).

Фестиваль проводится в рамках Года экологии в России и Года добра в Ненецком автономном округе с целью сохранения и развития самобытной национальной культуры, историко-культурного наследия народов, проживающих в регионах, входящих в Арктическую зону.
В мероприятии примут участие самодеятельные и профессиональные творческие коллективы, исполнители, выступающие в различных жанрах сценического искусства.
Мурманскую область на фестивале представит мастер национальных ремесел, носительница и пропагандист саамской культуры, яркая и самобытная исполнительница саамских песен Марина Гринчук.
В рамках праздника запланирована концертная программа, творческие лаборатории, мастер-классы, круглый стол и показ народного костюма «Северная красота».
Учредителем фестиваля является Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, организатором выступает Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.58
Евро = 67.78
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.