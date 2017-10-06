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06.10.2017 17:50

Инспекторы Мурманска провели спортивный праздник для школьников

Учащиеся школы №44 г. Мурманска совместно с сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД г. Мурманска провели спортивный праздник по ПДД «Мурман - город безопасных дорог!».

Мероприятие сопровождало веселое музыкальное оформление, Зебра и Светофорик совместно с отрядом ЮИД проводили интеллектуальную и двигательную разминку, а для малышей начальной школы был организован конкурс рисунков на асфальте «Добрая Дорога Детства».
Но основные спортивные состязания с элементами ПДД были организованы для учащихся 6-х классов, которым пришлось участвовать в эстафете с инспекторским жезлом и соревноваться в конкурсах на реакцию, внимание и скорость.
Основной постулат данного мероприятия: приучи себя соблюдать правила! И строгое жюри с участием инспектора ГИБДД за этим зорко следило: за нарушения командам начислялись штрафные баллы.
«В спорте нарушитель подводит всю команду, а на дороге ценой нарушенного правила становятся здоровье и благополучие. Поэтому просто знаний не достаточно, важно приучить детей их применению и незыблемому выполнению, - комментируют результаты инспекторы ОБ ДПС.
Но самое приятное было видеть командную взаимопомощь: как участники помогают поднять упавший снаряд, поправляют сдвинутые конусы, поддерживают друг друга.
«Вот и на дороге важно думать не только о своем удобстве и благополучии, а быть внимательным и предупредительным ко всем участникам дорожного движения», - похвалили ребят инспекторы.
По окончанию мероприятия все конкурсанты и болельщики были награждены грамотами знатоков ПДД и сладкими презентами.

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области
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