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06.10.2017 17:10

Сегодня - Всемирный день охраны мест обитаний

Ежегодно 6 октября во всем мире отмечают Всемирный день охраны мест обитаний — международный праздник, призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля. Этот праздник был учреждён в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания. Человек своей деятельностью уже давно влияет на природу, изменяя её. С каждым годом в мире всё больше территорий переходят в разряд сельхозугодий, пастбищ, подвергаются изменениям в связи с ростом городов, добычей полезных ископаемых, строительством заводов и других объектов народного хозяйства. Поэтому на Земле практически не осталось мест, где бы не ступала нога человека. Но бесконтрольное вмешательство человека в законы и территории природы привели к необратимому исчезновению сотен видов животных и растений. За 19 веков нашей эры на земном шаре исчезло 150 видов млекопитающих, в основном крупных, и 139 видов птиц. И эти цифры не последние, сегодня на грани полного исчезновения находится множество видов животного мира. А ведь каждый исчезнувший вид — очень ощутимая и невосполнимая потеря. 

Человек научился очень многому: вырвался в космос, долетел до Луны, но он не сможет вновь создать тура или стеллерову корову. Всё, что исчезает в животном мире, — исчезает навсегда. На Земле практически не осталось мест, где бы не ступала нога человека. И Всемирный день охраны мест обитаний как раз напоминает всему человечеству о том, что все мы, люди, являемся только частью природы и всем, что имеем, мы обязаны именно ей, и направлен на привлечение внимания мировой общественности к губительному воздействию антропогенного фактора на окружающую среду. Поэтому в рамках Дня по всему миру силами различных природоохранных и экологических организаций проводятся различные мероприятия экологической направленности, призывающие всё мировое сообщество задуматься о необходимости бережного отношения и сохранения природных богатств нашей планеты, а также создать все необходимые условия для сохранения уникальных мест обитания, которых с каждым годом становится всё меньше и меньше. Среди самых известных организаций, которые традиционно проводят свои акции во Всемирный день охраны мест обитаний, - это Всемирный союз охраны природы, экологическая организация «Гринпис» и другие.

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