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06.10.2017 16:50

В Мурманске состоится презентация книги «Литературные Хибины: энциклопедический справочник. 1835-2015»

11 октября в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги Евгения Шталя «Литературные Хибины: энциклопедический справочник. 1835-2015».

 
Составитель справочника – библиограф и краевед, создатель музея писателя Венедикта Ерофеева кировчанин Евгений Шталь. Евгений Николаевич является постоянным автором  научно-популярного и информационного журнала «Тиетта» Геологического института Кольского научного центра Российской академии наук. 
 
Книга «Литературные Хибины» является результатом десятилетнего кропотливого труда Евгения Шталя. Издание включает биографию и библиографический список трудов и публикаций 1270 российских и иностранных авторов, которые с 1835 по 2015 гг.  писали художественные произведения или научно-популярные очерки о Кировске и Апатитах.
 
Биографические сведения о большом количестве авторов, побывавших в Хибинах, опубликованы впервые. Из них мы узнаем о хибинском литературном следе журналиста Бориса Левитеса, кинорежиссера Романа Кармена, писателя Даниила Гранина, многих северных авторов: историков Ивана Ушакова и Алексея Киселева, писателей Виктора Тимофеева и Александра Миланова, журналиста Валерия Берлина и многих других.
 
Книга Евгения Николаевича Шталя имеет научную, историческую и краеведческую ценность. Часть тиража издания уже передана в фонды библиотек Мурманской области.
 
На презентации автор расскажет о работе над справочником, прокомментирует логику отбора персоналий, а также ответит на вопросы читателей.
 
Место проведения: г. Мурманск, ул. С. Перовской, дом 21А (Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, Литературная гостиная, 4 этаж).
 
Начало мероприятия в 14 часов.
 
Дополнительную информацию можно получить по телефону (815 2) 45 63 25. Контактное лицо – Фролова Ольга Николаевна, главный библиограф отдела краеведения.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области
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