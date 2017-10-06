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06.10.2017 11:10

Житель Апатит осужден к реальному лишению свободы за изготовление и хранение психотропных веществ

Прокуратурой г.Апатиты поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр-на Л., который органами предварительного следствия обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (изготовление и хранение психотропных веществ).

В судебном заседании установлено, что подсудимый, обладая познаниями в технологии изготовления в кустарных условиях психотропного вещества, для личного употребления, используя имеющиеся у него специальные оборудование, вещества и жидкости, изготовил кустарным способом вещества массой 4,143 гр., 19,583 гр., и 0,178 гр., содержащие в своем составе психотропное вещество амфетамин.
Впоследствии часть указанного вещества мужчина хранил при себе, часть- по месту своего жительства до его изъятия сотрудниками МО МВД России «Апатитский».
Апатитским городским судом с учетом позиции государственного обвинителя постановлен обвинительный приговор, которым подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и ему назначено наказание в виде 4 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.

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