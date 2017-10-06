Прокуратурой выявлены нарушения закона при перевозке пассажиров по маршруту «Никель-Заполярный-Мурманск»

Прокуратурой Печенгского района совместно с ГИБДД ОМВД России по Печенгскому району проведена проверка деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей района в части соблюдения требований Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» к перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

Установлено, что в нарушение закона одна из организаций, осуществляющая перевозку по маршруту «Никель-Заполярный-Мурманск», допускает факты непроведения предрейсового и технического осмотров транспортных средств, не принимает меры к обеспечению антитеррористической безопасности на транспорте.

В целях устранения выявленных нарушений законодательства прокурором района в адрес директора организации внесено представление.

Рассмотрение представления находится на контроле в прокуратуре района.



Прокуратура Мурманской области