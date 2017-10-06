Сегодня ночью в г. Полярные Зори горел гараж

06 октября 2017 года в 00 час. 55 мин. на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании гаража по адресу: г. Полярные Зори, ул. Промышленная, в 400 метрах от дома № 7/2 , ГЭК № 2. В результате пожара в гараже обгорели деревянный потолок и пол, гараж закопчён на всей площади. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения (10 человек личного состава, 3 единицы техники). Причины пожара устанавливаются.

Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»

(Фото из архива)