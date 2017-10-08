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08.10.2017 09:00

Маленьких читателей ждут волшебные приключения на острове Чтения

8 октября в 13.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск , ул. Буркова, 30, отдел библиотечного обслуживания обучающихся 1-4 классов) состоится литературно-игровой час «Волшебные приключения на острове Чтения».

Дети и их родители встретятся с любимыми книжными героями. Они отправятся на чудо-остров Чтения, где примут участие в волшебных приключениях. В пути участников мероприятия ждут препятствия, непростые задачи, хитрые вопросы, эстафеты, игры и конкурсы. Только самым решительным, быстрым и дружным ребятам удастся пройти все испытания и отыскать заветный сундук.
В заключение праздника пройдет награждение победителей викторины «Я иду по лесу», которая проходила с 20 июня по 1 октября. В викторине приняли участие 87 юных читателей Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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