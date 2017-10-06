Юные северяне примут участие в творческой акции «Читаем и играем»

8 октября в 13.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, 30, отдел искусства и творчества) в рамках акции «Читаем и играем» для всех посетителей будет проходить мероприятие под названием «Осенние забавы Бабы Яги».

С помощью библиотекарей ребята перелистают страницы русской сказки, на которых встретятся с самой известной сказочной героиней - Бабой Ягой. Отправляясь в путешествие, юные читатели от 6 до 14 лет поучаствуют в викторинах и играх, которые придумает для них Баба Яга, а также смастерят полезную поделку для дома, вспомнив одного из героев русских сказок.



Комитет по культуре и искусству Мурманской области