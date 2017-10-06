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06.10.2017 11:30

В областном центре полицейскими установлена подозреваемая в причинении вреда здоровью местному жителю

В дежурную часть поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации из квартиры по улице Фестивальной мужчины 1986 года рождения с телесными повреждениями в виде колото-резаной раны грудной клетки. Медики квалифицировали телесные повреждения как причинившие легкий вред здоровью.

Прибыв в медучреждение, сотрудники полиции опросили мужчину и установили, что у него после совместного распития спиртных напитков произошел конфликт с сожительницей, возникший на бытовой почве. В ходе ссоры в квартире по месту жительства женщина нанесла потерпевшему удар ножом в область грудной клетки.

Участковыми уполномоченными отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску в квартире, где произошел инцидент, была установлена подозреваемая в преступлении. Неработающая 36-летняя мурманчанка ранее не привлекалась к уголовной ответственности.

По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление, - лишение свободы на срок до двух лет. Жительница областного центра находится под подпиской о невыезде.

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