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06.10.2017 10:50

Областная детско-юношеская библиотека приглашает юных мурманчан и их родителей принять участие в акции «Читаем вместе, читаем вслух»

8 октября в 11.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, 30, отдел библиотечного обслуживания обучающихся 5-11 классов и молодежи) пройдет акция «Читаем вместе! Читаем вслух!».

Подростки и родители смогут прочитать отрывки из своих любимых произведений, тем самым рекомендуя их к прочтению своим сверстникам и всем жителям города. Выбранные произведения разнообразны – рассказы о войне, детские классические книги, юмористические зарисовки и романы современных писателей. Родители также смогут прочитать произведения, которые они читали, когда были подростками.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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