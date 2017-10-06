Областная детско-юношеская библиотека приглашает юных мурманчан и их родителей принять участие в акции «Читаем вместе, читаем вслух»

8 октября в 11.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, 30, отдел библиотечного обслуживания обучающихся 5-11 классов и молодежи) пройдет акция «Читаем вместе! Читаем вслух!».

Подростки и родители смогут прочитать отрывки из своих любимых произведений, тем самым рекомендуя их к прочтению своим сверстникам и всем жителям города. Выбранные произведения разнообразны – рассказы о войне, детские классические книги, юмористические зарисовки и романы современных писателей. Родители также смогут прочитать произведения, которые они читали, когда были подростками.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области