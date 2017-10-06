Чемпионом УФСИН по мини-футболу стала сборная сотрудников мурмашинской колонии особого режима

В течение двух дней в спорткомплексе посёлка Зверосовхоз продолжались жаркие баталии Чемпионата УФСИН России по Мурманской области по мини-футболу, посвящённые памяти ветерана Великой Отечественной войны и УИС Павла Васильевича Худякова.

В первенстве участвовало 5 команд из учреждений и сборная из лучших футболистов Управления и ЦИТОВ. Интригой турнира было - сможет ли неоднократный чемпион последних лет, команда мурмашинской ИК-16, сохранить свой титул. Дело в том, что уже несколько лет признанным чемпионам «наступает на пятки» талантливая, с хорошими спортивными амбициями команда из оленегорской колонии-поселения №24.

И всё же, команда ИК-16 смогла удержать пальму первенства, одержав победу в упорнейшей, по-спортивному злой борьбе в финальном матче с командой КП-24. Сборная Управления и ЦИТОВ завоевала бронзовые медали.

Победитель турнира и призёры были награждены кубками и дипломами соответствующих степеней.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области