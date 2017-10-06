Студенты ЕТИ МГТУ стали призерами Конкурса проектов антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни

Команда студентов 4 курса ЕТИ МГТУ, обучающихся по направлениям подготовки «Технология продуктов и организация общественного питания» и «Продукты питания животного происхождения», заняла 3 место в Конкурсе проектов антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни, проводимого Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Правительства Мурманской области, в номинации «Лучший проект, направленный на пропаганду здорового образа жизни» с проектом «Питание как основа здоровья».

Вручение диплома лауреата лидеру проекта – студенту 4 курса ЕТИ Сергею Залыгину и научному руководителю проекта – доктору технических наук, профессору кафедры технологий пищевых производствЮлии Валерьевне Шокиной состоялось 24 сентября в Кандалакше в рамках закрытия Мурманского регионального форума «Общественно-государственное партнерство в системе профилактики негативных проявлений в молодежной среде «Все зависит от тебя»».

В течение 2016-2017 учебного года участники проекта проводили анкетирование студентов ЕТИ МГТУ об организации их питания, особенностях образа жизни. На занятиях в рамках учебной дисциплины «Рациональное питание» команда анализировала фактические рационы питания студентов ЕТИ МГТУ и разрабатывала индивидуальные рекомендации по их корректировке. Участники проекта посетили Центр здоровья г. Мурманска для скринингового обследования состояния своего здоровья, прослушали открытые лекции специалистов Центра повышения квалификации медицинских работников Мурманской области о современных тенденциях правильного питания и здорового образа жизни.

По итогам увлекательной исследовательской работы команда студентов подготовила доклад на СНТК МГТУ – 2016, завоевавший 1 место. Обобщив результаты своего исследования, имеющего огромное практическое значение, ребята успешно представили наш университет с проектом «Питание как основа здоровья» в Конкурсе проектов антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни, подтвердив высокий уровень подготовки и общественной активности студенчества МГТУ. Поздравляем!

Пресс-служба МГТУ