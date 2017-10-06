В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 06 октября.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 16.00, ул. Мира, 8, 10, 12

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

11.00 – 14.00, ул. Капитана Копытова, 41

13.00 – 15.00, переулок Русанова, 13

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска