Маленький эпизод большой войны. В Мурманске - предпоказ документального фильма "Полярное братство"

Илья Комлев.

Еще одним подарком ко дню рождения города-героя - стала премьера документального фильма "Полярное братство". Его авторы Валдис Пельш и Елена Потанина лично представили мурманчанам свой новый проект.

В зале - военные, студенты мурманских вузов, школьники, ветераны и сотрудники торгового порта. Благодаря этому предприятию премьерный показ прошел в Мурманске.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам - финансовый директор ПАО "Мурманский морской торговый порт" Сергей Руденко: "Фильм посвящен началу Великой Отечественной войны. И первым поставкам в рамках программы северных конвоев по ленд-лизу английских боевых самолетов".

Героев - участников той истории и летающий Харрикейн авторы нашли в Англии. Натуру снимали в Архангельске, Мурманске, Териберке и на военном аэродроме в Североморске.

Автор сценария и продюсер фильма "Полярное братство" Елена Потанина: "Мы достаточно долго согласовывали весь процесс. Меня, как гражданку Украины, автора сценария и продюсера не пустили. Поэтому съемочная группа справлялась своими силами. Но, надо сказать, что оказывалась помощь всесторонняя. И все, о чем ребята просили - они получали. Единственно, что военные сказали - туда не снимайте. Мы туда не снимали".

Компьютерная графика, раскрашенная хроника, анимированные фотографии, комиксы — технически сложные и дорогостоящие ухищрения ради того, чтобы сделать фильм ближе современному зрителю.

Автор документального фильма "Полярное братство" Валдис Пельш: "Там был эпизод, который мы убрали. Это эпизод, который был абсолютно ожидаем. Он был связан с тем, как советские и британские летчики пытались друг друга перепить. Это абсолютно нормально для мужских коллективов, которые должны были доказать сою силу. Счет там был один один. В первый раз победили наши. Во второй - англичане".

Авторам было важно в маленьком эпизоде большой войны не потерять яркую историю человеческих контактов летчиков двух разных стран, объединенных общей целью.

Фильм уже отметили на фестивалях в Минске и Лос-Анжелесе. Но настоящим мерилом успеха, по признанию авторов, будет, если "честное кино" примет российский и британский зритель.

Пока фильм "Полярное братство" посмотрело 460 северян. Но после того, как состоится его телевизионная премьера, авторы обещают выложить свою работу в открытом доступе в сети интернет. Кстати, сейчас там можно найти другие фильмы Валдиса Пельша. Например, "Люди, сделавшие Землю круглой" о первых трансполярных перелетах советских летчиков.