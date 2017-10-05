В Мурманске парк городской техники пополнился подарком от портовиков

Анастасия Ярославская.

Полезный подарок к 101 дню рождения областного центра сегодня сделал Мурманский морской торговый порт. Мощный дорожный уборщик с вакуумным пылесосом и другим функциональным навесным оборудованием. Предприятию обошелся в 11,5 млн рублей. Вместимость бункера одинаково производительной и в жару, и с стужу машины - 6 кубометров. Практичная система орошения - в процессе уборки пыль не будет "стоять столбом". Проверку Севером подобные установки успешно прошли. Такие же в помощь городу порт уже выводил на дороги - за сезон они вывезли свыше 800 тонн песка и мусора. И вот новый вклад в то, чтобы Мурманск стал чище.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Действительно - то, что называется социально-направленным бизнесом - никогда мы не обращались с особыми просьбами к этому предприятию, как правило, они приходят сами, причем в нужный момент. И вот сегодня это сотрудничество продолжается. За это им великое спасибо - всех с праздником!"

К слову, торговый порт который раз вносит лепту в улучшение облика города. В 2015 по собственной инициативе реконструировал сквер у Морвокзала, в 2016 благоустроил территорию у памятника Бредову. Параллельно развивает экологические проекты.

Директор по развитию ПАО "Мурманский морской торговый порт" Алексей Рыкованов: "Мурманский морской торговый порт разработал целую программу экологических мероприятий, которая предусматривает реализацию таких проектов - от замены технологического оборудования - мы делаем наше оборудование более экологичным. В ближайшее время с вами увидим строительство пылезащитного экрана вокруг территории порта, который позволит сократить воздействие предприятия в диапазоне 90% пылеподавление".







