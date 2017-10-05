Мурманская область на "Энергетической неделе" страны. Каким видят эксперты завтрашний день мировой энергетики?

Юлия Палеева.

Между правительствами Мурманской области и Республики Саха (Якутия), общественными организациями и инвестиционными компаниями подписан меморандум в области возобновляемых источников энергии. В эти дни в Москве и Санкт-Петербурге проходит Российская энергетическая неделя, в которой нашу область представляет вице-губернатор Евгений Никора. Основные темы обсуждения - энергосбережение и будущее энергетики: как в мировом масштабе, так и отдельно взятых регионах. Одним из самых ожидаемых событий стало выступление на пленарном заседании Владимира Путина. Президент принял участие в дискуссии, посвящённой завтрашнему дню мировой энергетики.

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Именно развитие арктической судоходных путей, именно участие атомного ледокольного флота, как подчеркнул президент, позволит обеспечить новые современные подходы к обеспечению энергетической безопасности нашей планеты, и усилить роль Российской Федерации в реализации тех задач, которые стоят перед глобальной энергетикой в XXI веке. И я уверен, именно Мурманск — как база атомного ледокольного флота России - здесь уже играет и сыграет в будущем очень важную непреложную роль".

Ещё одним событием стало заседание Фонда содействия реформированию ЖКХ. Эксперты обсуждали, как сделать дома, возведенные еще в советское время по типовым проектам, "дешевле" в потреблении ресурсов и современнее, а вновь возводимые дома - умнее. Кстати, в небольшом в масштабах страны списке, так называемых "умных домов", есть новостройки Мурманской области, в частности отличились Кола и Мурманск.





