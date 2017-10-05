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05.10.2017 19:05

"Международное взаимодействие в Арктике". В Никеле уже в 7 раз стартовали Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества

Елена Белкина.

Сегодня в Никеле в визит-центре заповедника "Пасвик" в седьмой раз стартовали Дни российско-норвежского сотрудничества. Основная тема - международные мосты сотрудничества в Арктике. 2017 - не только Год экологии в нашей стране. Это еще и 25-летие  взаимодействия России и Норвегии в области охраны природы.   Этому юбилею посвящена выставка, рассказывающая о совместных   проектах в этой сфере. Ярким примером приграничного сотрудничества наших стран стало открытие на прошлой неделе -   после реконструкции - участка дороги Мурманск - Киркенес. Уже 5 лет эффективно действует упрощенный визовый режим. Успешно продолжается выполнение программы Европейского союза  "КолАрктик". Среди 11 новых проектов - 8 носят экологический характер и в 7 из них Мурманская область принимает активное участие.
Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Самое главное, что я все больше и больше отмечаю, что наше сотрудничество перестает быть каким- то событием, то есть это становится обычной рабочей ежедневной деятельностью. Самое главное его достижение в том, что люди на нашей стороне границы, на норвежской стороне границы - чувствуют себя просто спокойно, уверенно, как друзья".
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