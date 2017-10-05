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05.10.2017 19:11

Преподаватели Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища получили поздравление с профессиональным праздником

Сегодня в Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища состоялись торжественные мероприятия, посвящённые Дню учителя.
От имени командующего Северным флотом и всех воинов-североморцев преподавателей  филиала поздравил заместитель командующего флотом по работе с личным составом контр-адмирал Анатолий Минаков. Он отметил ведущую роль учителей в обучении и воспитании нахимовцев в духе лучших традиций российского образования. Контр-адмирал Минаков выразил уверенность, что благодаря учительскому труду из юных кадетов получатся блестящие военно-морские офицеры, которые достойно будут нести службу на Северном флоте.
В настоящее время в филиале Нахимовского военно-морского училища в Городе-герое Мурманске обучаются 240 кадетов 5,6 и 7 классов. Программа обучения в училище базируется на классическом школьном образовании с углубленным изучением предметов. Предусмотрены занятиями по военным дисциплинам. Большое внимание уделено дополнительному образованию: художественно-эстетическому и техническому.
Бытовые условия нахимовцев соответствуют всем современным требованием. Юноши размещаются в кубриках по четыре человека. Каждый кубрик представляет из себя жилой модуль, состоящий из двух спальных помещений, прихожей, гардеробной, душа и туалета. Предусмотрены места общего пользования, такие как прачечные и гладильные помещения, комнаты отдыха и досуга, парикмахерская, а также обувная и швейная мастерские.

/Пресс-служба Северного флота/
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